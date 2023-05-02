ارتفاع عدد القتلى.. وأميركا تدعو لضمان مساعدة السودانيين

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لقتلى التصعيد الحالي.

وقالت الوزارة إن عدد القتلى ارتفع 550 قتيلا في مختلف الولايات جراء التصعيد الذي دخل أسبوعه الثالث.

في الأثناء، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين السماح للوكالات الإنسانية بالوصول لمساعدة الناس في السودان.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان منذ بدء التصعيد الحالي.

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، التوصل من حيث المبدأ إلى هدنة مدتها سبعة أيام.

وأضاف بيان، صادر عن الوزارة في العاصمة جوبا، إن الهدنة الجديدة ستبدأ من 4 مايو الجاري حتى 11 من ذات الشهر.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على تعيين ممثلين للمحادثات.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن التصعيد أجبر 100 ألف على الفرار عبر الحدود.