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ألمانيا تتعهد باحترام التزامات مالية ضخمة بشأن المناخ

وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث أمام مؤتمر "حوار بيترسبورغ للمناخ"
2 مايو 2023 21:36

 قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغنية في سبيلها هذا العام للوفاء بتعهداتها المتأخرة للدول النامية بتمويل قضايا المناخ بمبلغ 100 مليار دولار أميركي.
وأضافت بيربوك أن الدول المانحة اجتمعت، أمس الاثنين، لبحث التقدم المحرز في سبيل الوفاء بوعود قطعتها في عام 2009 بتحويل 100 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2020 إلى الدول التي تتعرض لآثار تغير المناخ الشديدة بشكل متزايد.
وقالت، في اجتماع في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الجهود المبذولة ضم ممثلين عن ما يزيد على 40 دولة "الخبر السار هو أننا على ما يبدو على الطريق الصحيح للوصول أخيرا إلى 100 مليار دولار هذا العام".
تقول الاقتصادات النامية إنها لا تستطيع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون مزيد من الدعم من الدول الغنية المسؤولة عن معظم غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقدمت الدول الغنية 83.3 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنحو 16.7 مليار دولار من الهدف، وفقا لأحدث بيانات متاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشارت المنظمة في السابق إلى أن الهدف يمكن تحقيقه هذا العام.
وقال دان يورجنسن وزير سياسات المناخ العالمي والتنمية في الدنمارك "صراحة، إن عدم قدرتنا على جمع هذا المبلغ حتى الآن أمر محرج، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أنه إذا كنا صادقين، فنحن بحاجة إلى تريليونات".
وأضاف أن الدنمارك قدمت أكثر من نصيبها العادل من إجمالي هذا المبلغ في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف في نهاية الأمر يمكن أن يدفع للتقدم في مجالات أخرى من مفاوضات المناخ هذا العام.

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المصدر: وكالات
أنالينا بيربوك
المناخ
الدول النامية
الدول الغنية
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