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مصر وأميركا تبحثان تطورات الوضع في السودان

مصر وأميركا تبحثان تطورات الوضع في السودان
2 مايو 2023 21:30

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.
وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن الوزير الأميركي استهل اللقاء بتقديم العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة عضو السفارة المصرية في الخرطوم محمد الغراوي، مثنياً على التضحيات التي يقدمها أعضاء السلك الدبلوماسي العاملون في السودان في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.
كما قدم وزير الخارجية الأميركي الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً على استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان، حيث استعرض الوزير الأميركي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الشأن بالتعاون مع أعضاء الآليتين الثلاثية والرباعية المعنيتين بالسودان.
وتابع المتحدث أن الوزير شكري حرص على تناول الجهود التي تقوم بها مصر في إطار كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق ذات الهدف.

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