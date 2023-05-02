الدنمارك تقدّم لأوكرانيا مدرّعات وذخائر وأنظمة دفاع جوّي

أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، أنّها ستقدّم لأوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 228 مليون يورو تتألّف خصوصاً من مدرّعات وذخائر وأنظمة دفاع جوّي.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان، إنّ قيمة هذه المساعدة الجديدة تبلغ 1.7 مليار كرونة ممّا يجعلها "أكبر هبة تقدّمها الدنمارك حتى الآن".

تشتمل هذه الحزمة كذلك على مدرّعات ومركبات لإزالة الألغام وقذائف "هاون" وجسور ميدانية متنقلة.

بذلك، ترتفع إلى 11 مليار كرونة (1.47 مليار يورو) القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها كوبنهاغن إلى كييف منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

ونقل البيان عن ترولز لوند بولسن، القائم بأعمال وزير الدفاع قوله إنّ "المعدّات، التي تتضمّنها الحزمة، ضرورية لتمهيد الطريق أمام الدبابات الأوكرانية وقوات المشّاة المدرّعة على خط المواجهة".

في يناير، قدّمت الدنمارك لأوكرانيا 19 مدفع "سيزار" فرنسي الصنع، قبل أن تعلن في أبريل أنّها ستشتري بالاشتراك مع هولندا 14 دبّابة "ليوبارد-2" لتقدمها إلى أوكرانيا.