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اتفاق سوداني على هدنة جديدة مدتها 7 أيام

أعمدة الدخان تتصاعد من العاصمة الخرطوم
2 مايو 2023 19:52

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، التوصل من حيث المبدأ إلى هدنة مدتها سبعة أيام في السودان.
وأضاف بيان، صادر عن الوزارة في العاصمة جوبا، إن الهدنة الجديدة ستبدأ من 4 مايو الجاري  حتى 11 من ذات الشهر.
جاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تعيين ممثلين للمحادثات.
وجنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في التصعيد العسكري الدائر في السودان.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن التصعيد أجبر 100 ألف على الفرار عبر الحدود.

 

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