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المستشار الألماني يبحث أزمة السودان خلال جولة أفريقية

المستشار الألماني أولاف شولتس
2 مايو 2023 18:00

قال مسؤولون في الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المستشار أولاف شولتس سيناقش قضية السودان خلال جولة سيقوم بها هذا الأسبوع في شرق أفريقيا.
وهذه ثاني زيارة رسمية لأفريقيا يقوم بها شولتس منذ تعيينه مستشارا. وسيمكث ثلاثة أيام في إثيوبيا وكينيا بصحبة وفد تجاري.
وأضاف المسؤولون، في إفادة صحفية، أن شولتس سيلتقي يوم الخميس رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس الإدارة المؤقتة لمنطقة تيجراي لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم على صعيد تحقيق السلام بعد الأزمة التي شهدها الإقليم.
كما سيلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد لمناقشة آخر التطورات في السودان والتعاون الاقتصادي والتحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وسيجتمع يوم الجمعة مع رئيس كينيا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، لمناقشة التجارة وغيرها من القضايا.
وردا على سؤال عما إذا كان شولتس سيتناول قضية الأزمة في أوكرانيا، قال المسؤولون إنه سعى دائما إلى شرح وجهة نظر الغرب تجاه هذه القضية ومعالجة تداعياتها العالمية مثل تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة.
وسيزور المستشار الألماني يوم السبت أكبر محطة في أفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية والمقامة على بحيرة "نيفاشا" في الوادي المتصدع الكبير النشط جيولوجيا، والذي تتركز عليه خطط كينيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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المصدر: وكالات
أولاف شولتس
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جولة
أزمة السودان
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