الرئيس العراقي يثمن دور إيطاليا في الحرب ضد «داعش»



دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا بعد دعم روما للشعب العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، من أجل حماية أمن واستقرار العراق.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو، أن العراق يسعى إلى مزيد من التعاون مع إيطاليا، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال إن الحكومة لديها «برنامج مكثف يمنح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار».

وذكر الرئيس العراقي «إن العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف، واليوم ينعم بالأمن والاستقرار». وأكد وزير الدفاع الإيطالي حرص بلاده على استمرار دعم العراق والرغبة في تعميق أسس العلاقات، لتشمل العديد من المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والبيئية والمياه والصناعة، وبما يحقق المصالح العليا للبلدين.