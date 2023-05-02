الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي، بينما نزح مئات الألوف داخل البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولجا سارادو، في إفادة صحفية بجنيف: «يقدر عدد اللاجئين الذين عبروا الآن إلى الدول المجاورة، بما في ذلك اللاجئون السودانيون، بأكثر من 100 ألف لاجئ».

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في نفس الإفادة الصحفية، أن 334053 شخصاً نزحوا داخل السودان منذ 15 أبريل.

وقال بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة: «في حالات كثيرة، تواجه القوافل الصغيرة نوعاً ما التحدي القائم بين الفصائل المتحاربة، وهو وضع صعب وخطير للغاية بالنسبة لأولئك الذين يشرعون في القيام بهذه الرحلات».

ومن المتوقع أن يزور منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث السودان اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسمه إن إحدى أولوياته هي محاولة تحسين توصيل المساعدات الإنسانية من خلال ضمانات المرور الآمن.