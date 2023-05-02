جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للصحافة

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة نبذ خطابات التحريض والكراهية، وتفادي ازدراء المعتقدات والرموز الروحية، وحماية المصالح الوطنية، مؤكدة أهمية العمل على صناعة محتوى إعلامي موثوق يسهم في إحكام تدبير وتخليق الشأن العام.

جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة الاعلام والاتصال بالجامعة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة .

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير و"دمقرطة الحق في الاتصال" وما يقتضيه الأمر من التزام بالمسؤولية وبث ونشر المعلومات والحقائق، وصيانة حرمة الحياة الخاصة، والامتناع عن التضليل الإعلامي.

ولفت الى أن هذا اليوم يشكل لحظة لاستحضار الحقوق المهنية للعاملين في الحقل الإعلامي، واستشراف واقع حرية التعبير والممارسة الصحفية التي تعد من السمات الأساسية لسيادة دولة القانون .