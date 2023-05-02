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فقدان 3 من أفراد طاقم ناقلة نفط إثر حريق على متنها قبالة ماليزيا

فقدان 3 من أفراد طاقم ناقلة نفط إثر حريق على متنها قبالة ماليزيا
2 مايو 2023 12:00


تسعى فرق إنقاذ ماليزية الثلاثاء للعثور على ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط فقدوا إثر اندلاع حريق على متنها قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وتصاعد دخان أسود كثيف من السفينة التي كانت ترفع علم الغابون عندما اندلع الحريق الإثنين على متنها عقب مغادرتها الصين متوجهة إلى سنغافورة، حسبما أكدت سلطة خفر السواحل الماليزية.

وأُخمدت النيران وتم تعويم السفينة دون أن يشكل ذلك خطرا على السفن المارة، بحسب تصريح مسؤول ماليزي لوكالة فرانس برس.

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ونقلت صحيفة "ذي ستار" عن المسؤول في خفر السواحل نور الحزام زكريا أن سفينتين كانتا قريبتين من مكان الحادث وقاربا تابعا لخفر السواحل أنقذا 25 من أفراد طاقم السفينة إم تي بابلو.

وأضاف "يتركز البحث الآن على العثور على أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين".

وأكد خفر السواحل مواصلة التحقيق في الحادث.

 

المصدر: آ ف ب
غرق قارب
ماليزيا
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