عشرات الدول تناقش حماية المناخ في برلين

تشارك عشرات الدول في حوار بيترسبرج للمناخ في برلين، والذي تبدأ فعالياته صباح اليوم الثلاثاء. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يحضر ممثلون من 40 دولة الحوار الذي يستمر يومين، والذي ستترأسه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة تحية عبر الفيديو. وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرج بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام.

وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين. وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل في الإمارات.