الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتهاء مهمة الإجلاء الجوي البريطانية من السودان

خلال إجلاء أجانب من السودان
2 مايو 2023 08:59

انتهت مهمة الإجلاء الجوي البريطانية من السودان، حيث من المتوقع أن يصل ركاب آخر رحلات العودة إلى بريطانيا في غضون ساعات. وكان من المتوقع أن تهبط في قبرص رحلتان نظمهما سلاح الجو الملكي في وقت متأخر من يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع بعد ذلك نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومن بينهم أطباء سودانيون يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى المملكة المتحدة في غضون 48 ساعة من الهبوط في قاعدة لارناكا الجوية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

أخبار ذات صلة
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
محمد بن راشد يوجه بدعم الأشقاء السودانيين العالقين في الإمارات وتلبية كافة احتياجاتهم اللازمة

ووفقا لأرقام الحكومة البريطانية، فإنه اعتبارا من يوم الاثنين الساعة 0530 مساء بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) ، بلغ عدد الأشخاص الذين أعادتهم القوات المسلحة البريطانية من السودان 2197 شخصا.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن رحلات الإنقاذ الأخيرة ، التي غادرت من بورتسودان. وفي حين قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تتوقع مغادرة المزيد من الرحلات الجوية بعد عمليات النقل الجوي في عطلة البنوك، ستبقى السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية "إتش إم إس لانكستر" في البحر الأحمر لدعم أي جهود إجلاء أخرى من السودان.

المصدر: وكالات
بريطانيا
السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©