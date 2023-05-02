انتهاء مهمة الإجلاء الجوي البريطانية من السودان

انتهت مهمة الإجلاء الجوي البريطانية من السودان، حيث من المتوقع أن يصل ركاب آخر رحلات العودة إلى بريطانيا في غضون ساعات. وكان من المتوقع أن تهبط في قبرص رحلتان نظمهما سلاح الجو الملكي في وقت متأخر من يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع بعد ذلك نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومن بينهم أطباء سودانيون يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى المملكة المتحدة في غضون 48 ساعة من الهبوط في قاعدة لارناكا الجوية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

ووفقا لأرقام الحكومة البريطانية، فإنه اعتبارا من يوم الاثنين الساعة 0530 مساء بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) ، بلغ عدد الأشخاص الذين أعادتهم القوات المسلحة البريطانية من السودان 2197 شخصا.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن رحلات الإنقاذ الأخيرة ، التي غادرت من بورتسودان. وفي حين قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تتوقع مغادرة المزيد من الرحلات الجوية بعد عمليات النقل الجوي في عطلة البنوك، ستبقى السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية "إتش إم إس لانكستر" في البحر الأحمر لدعم أي جهود إجلاء أخرى من السودان.