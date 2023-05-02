أميركا تنهي إلزامية التطعيم ضد كورونا للوافدين

أعلن البيت الأبيض، أن المسافرين القادمين إلى البلاد لن يضطروا بعد الآن إلى التطعيم ضد كوفيد 19 لدخول الولايات المتحدة. وقالت الحكومة في بيان إنه اعتبارا من 11 مايو، ستتخلى البلاد عن متطلبات لقاح كوفيد 19، للمسافرين الجويين الدوليين، وكذلك للموظفين الاتحاديين والمقاولين وبعض غير المواطنين على الحدود البرية.

وأدخلت الولايات المتحدة شرط التطعيم الإلزامي في نوفمبر 2021 لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وقال البيت الأبيض إنه منذ يناير 2021 ، انخفضت وفيات كوفيد 19 بنسبة 95%، بينما انخفضت حالات دخول المستشفيات بنسبة 91% تقريبا.

وكانت الوفيات الناجمة عن الفيروس في أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، وفقا للبيت الأبيض. وقال البيان: "بينما يظل التطعيم أحد أهم الأدوات في النهوض بصحة وسلامة الموظفين وتعزيز كفاءة أماكن العمل، فإننا الآن في مرحلة مختلفة من استجابتنا عندما لم تعد هذه الإجراءات ضرورية". وفي بداية الجائحة في مارس 2020 ، فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب حظرا على السفر على الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا ، بما في ذلك الصين و 26 دولة أوروبية.