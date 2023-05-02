الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تنهي إلزامية التطعيم ضد كورونا للوافدين

موضوعية
2 مايو 2023 07:55

أعلن البيت الأبيض، أن المسافرين القادمين إلى البلاد لن يضطروا بعد الآن إلى التطعيم ضد كوفيد 19 لدخول الولايات المتحدة. وقالت الحكومة في بيان إنه اعتبارا من 11 مايو، ستتخلى البلاد عن متطلبات لقاح كوفيد 19، للمسافرين الجويين الدوليين، وكذلك للموظفين الاتحاديين والمقاولين وبعض غير المواطنين على الحدود البرية.

وأدخلت الولايات المتحدة شرط التطعيم الإلزامي في نوفمبر 2021 لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وقال البيت الأبيض إنه منذ يناير 2021 ، انخفضت وفيات كوفيد 19 بنسبة 95%، بينما انخفضت حالات دخول المستشفيات بنسبة 91% تقريبا.

أخبار ذات صلة
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
البيت الأبيض: لا بد من تمكين وكالات الإغاثة لمساعدة السودان

وكانت الوفيات الناجمة عن الفيروس في أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، وفقا للبيت الأبيض. وقال البيان: "بينما يظل التطعيم أحد أهم الأدوات في النهوض بصحة وسلامة الموظفين وتعزيز كفاءة أماكن العمل، فإننا الآن في مرحلة مختلفة من استجابتنا عندما لم تعد هذه الإجراءات ضرورية". وفي بداية الجائحة في مارس 2020 ، فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب حظرا على السفر على الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا ، بما في ذلك الصين و 26 دولة أوروبية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©