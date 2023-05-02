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قتلى وعشرات الجرحى في حادث مروري بأميركا

قتلى وعشرات الجرحى في حادث مروري بأميركا
2 مايو 2023 07:49

 قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 بعد أن تسببت عاصفة ترابية في حوادث لعدد من السيارات وإغلاق طريق سريع في ولاية إلينوي الأميركية، الاثنين، وفقاً للشرطة.

وقالت الشرطة، إن عناصرها في الولاية استجابت "للعديد من الحوادث" حوالي الساعة 11 صباحا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) على الطريق السريع، وفقاً لصحيفة "شيكاغو تريبيون".

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وشملت الحوادث حوالي 20 مركبة تجارية وما بين 40 إلى 60 سيارة ركاب، وفقاً للمعلومات الأولية، بما في ذلك مقطورتان للجرارات اشتعلت فيهما النيران. وقالت الشرطة إن الحوادث نجمت عن "رياح عاتية جلبت أتربة من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع مما أدى إلى انعدام الرؤية".

المصدر: وكالات
حادث مروري
حادث تصادم
الولايات المتحدة الأميركية
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