الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث الأوضاع في السودان

اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث الأوضاع في السودان
2 مايو 2023 00:56

الرياض (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: تنسيق كامل للتعامل مع الأزمة السودانية
«الأغذية العالمي» يعلن استئناف نشاطه في السودان فوراً

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عقد اجتماع طارئ غداً، لبحث الأوضاع في السودان، بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في بيان، أن «اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان، وحرصاً منها على إعادة الأمن والاستقرار بها». وجدد الأمين العام «مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار، صوناً لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية».

منظمة التعاون الإسلامي
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©