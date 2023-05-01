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«الصحة العالمية»: نقص حاد بالعاملين والمستلزمات الطبية في السودان

«الصحة العالمية»: نقص حاد بالعاملين والمستلزمات الطبية في السودان
2 مايو 2023 00:56

القاهرة (وكالات) 

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تفاقمت الأزمة الصحية التي كان السودان يعانيها بشدة، في ظل نقص حاد العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة، حسبما أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري: «إنها كارثة بكل معنى الكلمة».
وباتت المستشفيات والمراكز الصحية في السودان، خالية من العاملين أو الأدوية والمستلزمات الطبية، حسبما قال مراراً الأطباء السودانيون منذ 15 أبريل.
واندلعت يومها المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».
وأوضح المنظري أنه قبل المعارك الأخيرة «مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة، وهو ما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان».
وتابع: «هناك فعلاً نقص حقيقي في الكادر الطبي وخصوصاً بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين، وخصوصاً الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير».
وحلّ هذا النقص قي توقيت سيئ للغاية، بحسب المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً وأن الملاريا الموجودة في البلاد قد تنتشر مع اقتراب موسم الأمطار، والكوليرا يمكن أن تتفشى بسبب نقص مياه الشرب.
وقال المنظري: إنه «بلغة الأرقام... هناك ما يقارب الـ 61 في المئة من المؤسسات الصحية العاملة في الخرطوم توقفت عن العمل».
وأشار إلى أن «23% من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي، في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها».
ووفق المنظري، هناك كذلك «ما يقرب من أربعة ملايين امرأة مريضة أو حامل وطفل يعانون نقص تغذية حاداً وبالأخص 50 ألف طفل يعانون من نقض حاد في التغذية يحتاجون إلى عناية على مدار الساعة، وللأسف هذا سوف يتوقف».

منظمة الصحة العالمية
الدعم السريع
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السودان
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