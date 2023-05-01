«الأغذية العالمي» يعلن استئناف نشاطه في السودان فوراً

دينا محمود (لندن)

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، أمس، رفع تعليق مهمته الإغاثية في السودان مع تفاقم الأزمة في البلاد وسط المواجهات، فيما حذرت مفوضية اللاجئين الأممية من أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان في ظل الاشتباكات الدائرة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أمس، إن البرنامج سيرفع «على الفور» التعليق الذي فرضه على نشاطه بعد مقتل ثلاثة موظفين «لأن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى الجوع».

وأضافت ماكين: «يستأنف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بسرعة لتقديم المساعدات لإنقاذ حياة الكثيرين». واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الأول، على تمديد هدنة بينهما لمدة 72 ساعة، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الصحة السودانية، إن 528 على الأقل قُتلوا وأُصيب 4599 آخرون. وسجلت الأمم المتحدة عدداً مماثلا للقتلى.

وقال رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تتوقع خروج 815 ألف شخص من السودان، من بينهم 580 ألف سوداني، إضافة إلى لاجئين أجانب يعيشون الآن في البلاد. ويواجه من قرر البقاء في البلاد مصاعب مريرة وخطراً داهماً. وقال عبد الباقي، وهو مصفف شعر في الخرطوم: «لابد أن أعمل وفي هذه الظروف بالذات حتي أستطيع أن آكل وأشرب، فالسلع في زيادة، وكل شيء في زيادة».

وقالت مصر، إن 40 ألف سوداني عبروا حدودها، بينما اتجه آخرون إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا أو سافروا عبر البحر الأحمر على متن سفن إجلاء.

وتشهد إمدادات الطاقة والمياه حالة من عدم الاستقرار، مع شح المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات وارتفاع تكلفة النقل، وهو ما يجعل المغادرة أمراً صعباً.

واضطرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى إلى تعليق عملها في السودان بسبب انعدام الأمن، وإجلاء معظم الموظفين الأجانب، لكن برنامج الأغذية العالمي قال إنه استأنف أنشطته، أمس، بعد مقتل موظفين تابعين له في وقت مبكر من الأزمة.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية تخشى من تأثير الأزمة في السودان والمنطقة ككل.

وأضاف جريفيث، الذي يزور السودان اليوم، أن «نطاق وسرعة ما يحدث في السودان غير مسبوقين». وتحاول الوكالات إدخال إمدادات طبية عبر بورتسودان، لكنهما بحاجة إلى ضمانات أمنية لنقلها إلى الخرطوم. وقالت فيكتوريا، التي كانت تبيع الشاي في شوارع الخرطوم قبل بدء القتال، إن أطفالها يحاولون بصعوبة فهم ما يحدث.

ولا تتناول جميلة، وهي سيدة بقيت في الخرطوم مع أسرتها، سوى وجبة واحدة فقط في اليوم بسبب شح الطعام.

وفي مقابلة نُشِرَت على الموقع الإلكتروني لمركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات والأبحاث، حذر موريثي موتيجا الخبير في شؤون أفريقيا، من أنه قد لا يمكن توقع ما سيحدث في السودان خلال الفترة المقبلة، بخلاف مواصلة الاشتباكات.

ولفت موتيجا إلى أنه قد لا يكون بوسع ملايين السودانيين الأبرياء، تحمل وطأة استمرار المعارك لوقت أطول، لا سيما أنها تدور في المناطق الحضرية، وهو ما يجعل ثمن الفشل في وضع حد لها فادحاً، حتى وإن كانت ستتواصل بوتيرة محدودة.

كما أن انفجار الوضع في السودان، قبل شهرين تقريباً من حلول فصل الصيف، يزيد من المعاناة الإنسانية المترتبة على ذلك، مع ارتفاع درجات الحرارة، وافتقار السكان للمياه النقية والتيار الكهربائي، وهو ما يجعلهم يعكفون على البحث عن أفضل طريق الفرار من البلاد، أو من مناطق المعارك على الأقل.

وشدد موتيجا، على أن ذلك الوضع الإنساني المتردي، يبرز أهمية تكثيف الجهود الرامية، للتوصل إلى وقف لإطلاق للنار، حتى وإن كان غير مكتمل الأركان، أو لا يحظى بالالتزام الكامل من جانب الفرقاء، خصوصاً وأن استمرار القتال لمزيد من الوقت، يؤدي بالتبعية إلى تفاقم مخاطره المحتملة.

وشدد موتيجا على أن وقف المعارك، يتطلب مزيداً من التنسيق بين القوى الدولية والإقليمية.