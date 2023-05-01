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وصول سفينة لجدة قادمة من بورتسودان

رعايا عدد من الدول لدى وصولهم إلى ميناء جدة قادمين من السودان (رويترز)
2 مايو 2023 00:56

الرياض (الاتحاد)

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رست سفينة سعودية بجدة، أمس، قادمة من بورتسودان وعلى متنها سعوديون ورعايا أجانب. وقبيل ذلك بساعات وصلت طائرة إجلاء هندية تحمل على متنها 135 شخصاً إلى جدة قادمةً من السودان.
كما وصلت، أمس، سفينة أميركية إلى ميناء جدة السعودي، قادمة من السودان، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، وصل مساء أمس عبر سفينة «أبها» إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و171 شخصاً من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان. 
وأضافت: حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص، هم 225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ102 جنسية. ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الصحي والإنساني بالبلاد.
إلى ذلك، أجلت سفينة أميركية، أمس، أكثر من 300 مدني من جنسيات عدّة من السودان إلى السعودية، حسبما أفادت قناة «الإخبارية» السعودية.
ونظّمت الرياض ودول أخرى عبر المملكة، عمليات إجلاء شملت آلاف المدنيين والدبلوماسيين منذ اندلاع المواجهات في السودان في 15 أبريل.
وقالت القناة، إن «السفينة الأميركية تحمل على متنها 308 أشخاص من رعايا 12 دولة تم إجلاؤهم من السودان».
وأفاد مسؤولان مطلعان على العملية، إن هناك 105 أميركيين على متن السفينة، إلى جانب أكثر من مئة سوداني وآخرين من 15 دولة أخرى.
وتمكّن نحو ألف أميركي من مغادرة السودان بتسهيل من حكومة بلادهم، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول.
ومن جهته، قال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن القوافل التي نظمتها حكومة بلاده ساعدت مجموعات من الأميركيين وأسرهم وأشخاصاً من دول شريكة على الوصول بسلام إلى بورتسودان منذ يوم السبت الماضي، وأضاف إن القوافل ساعدت أكثر من 700 شخص.
وأبلغ باتل الصحفيين بأن تنظيم المزيد من القوافل سيتوقف على الوضع الأمني.

بورتسودان
جدة
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
السعودية
السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
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