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إسلام آباد: إجلاء 93 باكستانياً من السودان

إسلام آباد: إجلاء 93 باكستانياً من السودان
2 مايو 2023 00:56

إسلام آباد (الاتحاد)
أعلنت وزارة خارجية باكستان، أن طائرة تقل 93 باكستانياً وصلت إلى العاصمة إسلام آباد، قادمة من السودان أمس.
وأكدت الوزارة، في بيان، استمرار عمليات إجلاء الباكستانيين بأمان من السودان، حيث وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية وعلى متنها 93 باكستانياً إلى إسلام آباد.
وكان وزير شؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستاني، ساجد حسين توري، في استقبال هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المطار، وقال في تصريح لوسائل الإعلام بهذه المناسبة، إن 1200 باكستاني تقريباً يعيشون في السودان عاد منهم إلى بلادهم حوالي 500 شخص. وأكد أن حكومة إسلام آباد ستواصل جهودها إلى حين عودة جميع الباكستانيين من السودان، مضيفاً إن المملكة العربية السعودية قدمت «المساعدة الكاملة» في عملية الإجلاء. وقالت وزارة الخارجية، إنه سيتم إجلاء من تبقى من الباكستانيين في السودان خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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