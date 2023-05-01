الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لاجئات سودانيات يواجهن أوضاعاً مأساوية في تشاد

لاجئات سودانيات لدى وصولهن إلى تشاد فراراً من المعارك (أ ف ب)
2 مايو 2023 00:56

كفرون (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: تنسيق كامل للتعامل مع الأزمة السودانية
«الأغذية العالمي» يعلن استئناف نشاطه في السودان فوراً

في مخيم للاجئين في شرق تشاد النائي، توشك آمنة مصطفى على الولادة، وتصيبها تقلصات الحمل بالدوار، كما تتورم قدماها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويبني زوجها كوخاً من العصي والحبال لإيواء المولود المنتظر.
وفرت آمنة، البالغة 28 عاماً، من قريتها في السودان قبل ثمانية أيام، وهي واحدة من آلاف الأشخاص الذين فروا من بلادهم منذ بدء المواجهات، قبل أسبوعين.
لكن تشاد لديها مشاكلها الخاصة، مثل نقص الغذاء والجفاف وارتفاع الأسعار، وهو ما خلق أزمة إنسانية خارج حدود السودان تكافح الوكالات الدولية لاحتوائها.
وقالت آمنة، وهي جالسة تحتمي بظل شجرة، ملاذها الوحيد من حرارة الشمس أثناء النهار ومن الرياح أثناء الليل: «لا أعرف ماذا أفعل.. سمعت أن هناك قابلات، لكن منذ أن لجأنا إلى هنا، أنجبت العديد من النساء بدون مساعدة طبية، وأنتظر دوري».
وآمنة ليس السيدة الوحيدة. وقال زوجها، إن ثماني نساء أخريات وضعن من دون مساعدة في المخيم بقرية الكفرون. ويقدم برنامج الأغذية العالمي حصص إعاشة، لكن المسؤولين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل.
وقال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد: «نقوم بتوصيل الغذاء، لكننا سنحتاج إلى المزيد، ونحن بحاجة حقاً إلى مساعدة ضخمة». ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن ما بين عشرة آلاف إلى 20 ألف سوداني عبروا بالفعل الحدود إلى تشاد.
وقال خميس هارون زوج آمنة، وهو يقف بجوار هيكل من العصي غير مكتمل لمنزلهما الجديد: «أنجبت عدة نساء هنا، لكن ليس لديهن مأوى، وليس بإمكان أي شخص بناء حتى هذا المأوى البسيط».

تشاد
السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
قوات الدعم السريع
الدعم السريع
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©