لاجئات سودانيات يواجهن أوضاعاً مأساوية في تشاد

كفرون (رويترز)

في مخيم للاجئين في شرق تشاد النائي، توشك آمنة مصطفى على الولادة، وتصيبها تقلصات الحمل بالدوار، كما تتورم قدماها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويبني زوجها كوخاً من العصي والحبال لإيواء المولود المنتظر.

وفرت آمنة، البالغة 28 عاماً، من قريتها في السودان قبل ثمانية أيام، وهي واحدة من آلاف الأشخاص الذين فروا من بلادهم منذ بدء المواجهات، قبل أسبوعين.

لكن تشاد لديها مشاكلها الخاصة، مثل نقص الغذاء والجفاف وارتفاع الأسعار، وهو ما خلق أزمة إنسانية خارج حدود السودان تكافح الوكالات الدولية لاحتوائها.

وقالت آمنة، وهي جالسة تحتمي بظل شجرة، ملاذها الوحيد من حرارة الشمس أثناء النهار ومن الرياح أثناء الليل: «لا أعرف ماذا أفعل.. سمعت أن هناك قابلات، لكن منذ أن لجأنا إلى هنا، أنجبت العديد من النساء بدون مساعدة طبية، وأنتظر دوري».

وآمنة ليس السيدة الوحيدة. وقال زوجها، إن ثماني نساء أخريات وضعن من دون مساعدة في المخيم بقرية الكفرون. ويقدم برنامج الأغذية العالمي حصص إعاشة، لكن المسؤولين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل.

وقال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد: «نقوم بتوصيل الغذاء، لكننا سنحتاج إلى المزيد، ونحن بحاجة حقاً إلى مساعدة ضخمة». ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن ما بين عشرة آلاف إلى 20 ألف سوداني عبروا بالفعل الحدود إلى تشاد.

وقال خميس هارون زوج آمنة، وهو يقف بجوار هيكل من العصي غير مكتمل لمنزلهما الجديد: «أنجبت عدة نساء هنا، لكن ليس لديهن مأوى، وليس بإمكان أي شخص بناء حتى هذا المأوى البسيط».