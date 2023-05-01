الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سفينتان أميركية وسعودية تجليان مئات الأشخاص من السودان

سفينتان أميركية وسعودية تجليان مئات الأشخاص من السودان
2 مايو 2023 00:19

وصلت سفينتان أميركية وسعودية إلى المملكة الاثنين حاملتين نحو 500 مدني من جنسيات عدّة من السودان الذي يشهد معارك منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفادت مصادر سعودية.
ونظّمت السعودية، ودول أخرى عبر المملكة، عمليات إجلاء شملت آلاف المدنيين والدبلوماسيين منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 أبريل.
وأفادت قناة «الإخبارية» السعودية بوصول «سفينة أميركية تحمل على متنها 308 أشخاص من رعايا 12 دولة تم إجلاؤهم من السودان».
وصرّح مسؤولان مطّلعان على العملية أنّ هناك 105 أميركيين على متن السفينة، إلى جانب أكثر من مئة سوداني وآخرين من 15 دولة أخرى.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان وصول 171 شخصاً على متن السفينة «أبها» إلى جدّة أيضاً الاثنين، بينهم 41 سعودياً ومواطنو دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونظّمت الولايات المتّحدة منذ الجمعة ثلاث قوافل برية إلى بورتسودان على البحر الأحمر (850 كيلومتراً شرق الخرطوم) ووصلت القافلة الثالثة الاثنين، وفق ما قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين.
وتمكّن نحو ألف مواطن أميركي من مغادرة السودان بتسهيل من حكومة بلادهم، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد.
وأجلت السعودية حتى الأحد أكثر من خمسة آلاف شخص من السودان، بمن فيهم 184 سعودياً ورعايا آخرين من مئة جنسية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية

 

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: تنسيق كامل للتعامل مع الأزمة السودانية
اجتماع عمّان: إنهاء الأزمة السورية أولوية
المصدر: وكالات
أميركا
السودان
السعودية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©