السلطات الأميركية تلاحق رجلاً قتل 5 أشخاص في تكساس
أرشيفية
1 مايو 2023 23:51
أعلنت السلطات في ولاية تكساس الاثنين أنّها تلاحق رجلاً يشتبه بأنه قتل خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات بعدما أبدوا انزعاجاً من ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله. ويشارك أكثر من مئتي شرطي محليين وفدراليين في عملية البحث عن الرجل، وهو مكسيكي يدعى فرانشيسكو أوروبيزا، في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي عقده في نهاية الأسبوع حذّر غريغ كيبرز شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن المسلّح بأنه خطير «وقد يكون موجوداً في أيّ مكان». وعرضت السلطات جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح الوصول إلى هذا الرجل الذي وصفه العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس سميث بأنّه «وحش». ويشتبه بأنّ الرجل البالغ 38 عاماً فتح النار ليل الجمعة-السبت داخل منزل في كليفلاند، فقتل خمسة أشخاص جميعهم من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاماً. وبحسب السلطات المحليّة فإنّ الرجل كان يتدرّب على الرماية في حديقة منزله حين طلب منه جيرانه التوقف عن إطلاق النار لكي يتسنّى لرضيع النوم. وقال كيبرز إن المسلّح دخل منزل جيرانه وراح يطلق النار في تصرّف «أشبه بإعدام» إذ اطلق النار على رؤوس عدد من سكّان المنزل. واستدعت الواقعة إدانات كبيرة في الولايات المتحدة وهندوراس، البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى والذي يتحدّر منه الضحايا.