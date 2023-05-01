البابا يلمح لمهمة سلام لحل الأزمة الأوكرانية

روما (وكالات)

ألمح بابا الفاتيكان فرنسيس إلى أن الفاتيكان يشارك في مبادرة سلام تتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وذلك في تصريحات حذرة للصحفيين أمس، أثناء عودته بالطائرة من رحلة إلى المجر. وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية دون تقديم مزيد من التفاصيل «هناك مهمة تجري حالياً، لكن لم يتم الإعلان عنها بعد، عندما يأتي الوقت المناسب، يمكنني أن أعلق عليها».

وعرضت الكنيسة الكاثوليكية أكثر من مرة القيام بدورة الوساطة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي نجاحات دبلوماسية كبيرة. وذكر البابا «الجميع يرغبون في طريق إلى السلام، أنا مستعد للقيام بكل ما يلزم»، مؤكداً أن هناك حاجة للحفاظ على علاقات دبلوماسية للبحث عن سبل لتحقيق السلام معاً. وأضاف «أعتقد أن السلام يتحقق من خلال فتح قنوات، لا يمكن تحقيق السلام بغلق القنوات». والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بالبابا في الفاتيكان يوم الخميس الماضي، وقال إنه بحث «صيغة للسلام» طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه وجه الدعوة للبابا لزيارة كييف.