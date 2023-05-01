السوداني يتعهد بتوفير فرص عمل إضافية للعراقيين

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، أن الحكومة تحرص على تفعيل قانون العمل، وبتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل إضافية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل في البرلمان العراقي من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وقال السوداني في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن «الحكومة تعمل على إنصاف شريحة العاملين في القطاع الخاص من تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ليكون مظلة حماية لفضاء العمل وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً».

وأشار الى أن «الحكومة تحرص، ضمن برنامجها، على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الموقّر من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً».