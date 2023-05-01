جهود أميركية لدفع عملية السلام في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج بدأ زيارة إلى المنطقة أمس، في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن ليندركينج سيلتقي مع مسؤولين من اليمن وعمان والسعودية وشركاء دوليين آخرين.

وأكد البيان استمرار أميركا في العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل حث الأطراف للبناء على الهدنة الإنسانية والاستفادة منها لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

في موازاة ذلك، استهدفت جماعة الحوثي، أمس، تجمعات سكانية جنوب محافظة الحديدة- غربي اليمن، بقصف مدفعي أسفر عن إصابة مواطن وأضرار في ممتلكات مواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي، أطلقت 3 قذائف هاون على تجمعات سكانية جنوب مديرية التحيتا، ما أسفر عن إصابة مواطن بشظية أسفل العين اليسرى أُسعف على إثرها إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن القصف تسبب بأضرار في ممتلكات مواطنين، فضلاً عن إثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

في غضون ذلك، قتل طفل في العاشرة من عمره، أمس، جراء انفجار لغم زرعته جماعة الحوثي بمحافظة الحديدة. وذكر مصدر حقوقي، أن لغماً من مخلفات جماعة الحوثي، أودى بحياة طفل في منطقة «الكوعي»، جنوب شرق مدينة الدريهمي الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة. وتواصل جماعة الحوثي زرع الألغام الأرضية في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها.

في السياق، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من أبريل 2023، من انتزاع 836 لغماً زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و 217 لغماً مضاداً للدبابات، و614 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 396 ألفاً و558 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.