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واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

آثار المعارك في إقليم ناغورني قره باغ (أرشيفية)
1 مايو 2023 22:27

تستضيف الولايات المتّحدة اعتباراً من الاثنين في واشنطن مفاوضات سلام صعبة بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ الجبلية المتنازع عليها بين البلدين.
والمحادثات التي تجري تحت إشراف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يفترض أن تستمر حتى الخميس بحضور وزيري الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.
والتوتر الذي كان شديداً أساساً تجدّد حين أعلنت باكو قبل عشرة أيام أنها أقامت أول نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ التي خضعت لحصار لعدة أشهر تسبب بنقص في السلع واقتطاعات في التيار الكهربائي.
وهي خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقا لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.
وهذه المفاوضات التي تجري بوساطة أميركية تأتي بعد أيام على جولة في المنطقة قامت بها الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية الفرنسي كاترين كولونا.

 

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