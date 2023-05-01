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خروج قطار شحن عن مساره في روسيا بسبب «قنبلة»

خروج قطار شحن عن مساره في روسيا بسبب «قنبلة»
1 مايو 2023 21:53

تسبّب انفجار "عبوة ناسفة" في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة بريانسك الروسية الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا الاثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أفادت السلطات.
كذلك، تضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة الاثنين، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال غرب).
ويأتي هذان الحادثان غداة قصف أوكراني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في قرية في منطقة بريانسك، وبعد يومين من هجوم بطائرة مسيّرة تسبّب في حريق هائل في مستودع نفط في شبه جزيرة القرم.
وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إنّ "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره".
من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية في بيانات منفصلة أنّ الواقعة سجّلت عند الساعة 10,17 بالتوقيت المحلي (7,17 ت غ) بين منطقتي أونيتشا وراسوخا الواقعتين على بعد نحو ستين كيلومتراً إلى الشمال من الحدود الأوكرانية، وأنّ حركة النقل توقّفت على هذا الخط.
وأكّدت الشركة أنّ النيران اشتعلت في القاطرة وفي صهريجَين، بعد خروجها عن المسار، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق في بداية المساء.
وأشارت إلى أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها: أربع منها كانت تحتوي على محروقات، والبقية على مواد بناء.

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المصدر: وكالات
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