المدّعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

نجا المدّعي العام في بلغاريا الاثنين من «محاولة اغتيال» بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مساعده بوريسلاف سارافوف للصحافيين إنّ المدعي العام إيفان غيشيف «كان هدفاً لمحاولة اغتيال. لم يكن الأمر مجرّد ترهيب».

وأوضحت السلطات أنّ موكب المدّعي العام كان متّجهاً إلى صوفيا حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11,30 (8,30 ت غ).

وأضاف سارافوف، أنّ «القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تي ان تي فحسب (حوالي 3 كلغ) بل كانت تحتوي أيضاً على شظاياً».

وتابع «كان اعتداء حضّره محترفون، ومن الواضح أنه تم تنفيذه بشكل جيد جداً».

وشدد على أنّ غيشيف وعائلته الذين كانوا يتنقلون في سيارات مصفّحة نجوا «بمصادفة القدر».

وفتحت النيابة تحقيقاً بهجوم إرهابي. ويجري تحليل الطبيعة الدقيقة للمتفجرات.