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أردوغان يعلن تحييد زعيم «داعش» في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
1 مايو 2023 20:50

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن "الزعيم المفترض" لتنظيم داعش الإرهابي تم "تحييده" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.
وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في شمال سوريا أن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا أغلقوا السبت منطقة في جنديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.
كما قال سكان لوكالة فرانس برس إن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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سوريا
رجب طيب أردوغان
داعش
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