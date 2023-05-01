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صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي (أرشيفية)
1 مايو 2023 20:06

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.
ووفقا لبيان سابق نشرته كونا فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من اليوم.

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مجلس الأمة
مجلس الأمة الكويتي
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