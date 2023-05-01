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الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية بالسودان تتحول إلى «كارثة شاملة»

من السودان
1 مايو 2023 18:44

حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان اليوم الاثنين من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة" وأن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير.
وقال عبده ديانج، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في إحاطة للدول الأعضاء عبر اتصال بالفيديو "مر أكثر من أسبوعين من القتال المدمر في السودان، صراع يحول الأزمة الإنسانية في السودان إلى كارثة شاملة".
وأضاف ديانج أن المدنيين يلجؤون إلى مناطق بالسودان أقل تأثرا بالقتال أو يفرون إلى دول الجوار.
وأردف أن "الآثار غير المباشرة للأزمة على الصعيد الإقليمي مثار قلق كبير".

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