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كييف: ارتفاع عدد ضحايا ضربات روسيا إلى 34 جريحاً

من العاصمة الأوكرانية كييف
1 مايو 2023 18:00

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على منطقة بافلوجراد في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة شرقي أوكرانيا إلى 34 جريحا، بينهم خمسة أطفال.
جاء ذلك في بيان أصدره الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، عبر تطبيق تلجرام اليوم الاثنين، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وقال ليساك "هناك بالفعل 34 ضحية جراء الهجوم الصاروخي على منطقة بافلوجراد، بينهم خمسة أطفال. وأصغرهم سنا فتاة عمرها 8 سنوات فقط".
وأوضح ليساك أن الضحايا أصيبوا بكدمات وكسور وجروح وتمزقات.
وأضاف الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك أنه تم إيداع "امرأتين في الـ 45 والـ 55 من العمر، في العناية المركزة وأنه يتم علاج المصابين الآخرين في العيادات الخارجية". ولم يتسن التحقق من هذا الخبر من مصادر مستقلة.
وقال سيرهي إن حريقا اندلع في مبنى صناعي في بلدة بافلوجراد جراء إصابته بضربة صاروخية. وأضاف سيرهي أنه بالإضافة إلى ذلك، تضرر 25 مبنى متعدد الطوابق و 19 منزلاً عائلياً وخمسة متاجر وستة مبان للمدارس ورياض الأطفال. وقال سيرهي إن الضربات هناك أسفرت أيضا عن أضرار أخرى في المنطقة، حيث تضرر نحو 40 منزلا في إحدى القرى.
وأضاف سيرهي أن الدفاعات الجوية اعترضت سبعة صواريخ.
ومن ناحية أخرى، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إنه تم إطلاق 18 صاروخ كروز على البلاد خلال الليل.
وقال زالوجني، عبر تطبيق تلجرام، "في نحو الساعة 30:2 صباحا، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا بتسع قاذفات إستراتيجية من طراز "تو- 95" من منطقة أولينوجورسك (مورمانسك) وقاذفتين من طراز "تو- 160" من منطقة بحر قزوين".
وأضاف زالوجني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدمير 15 من أصل 18 صاروخ كروز.

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