قتيل و39 جريحاً في انقلاب حافلة تقل مغاربة في إسبانيا
أرشيفية
1 مايو 2023 17:41
قتل شخص وأُصيب 39 آخرون، إصابة ثلاثة منهم خطرة، حين انقلبت حافلة تقل عمالاً موسميين مغاربة الاثنين في جنوب إسبانيا كما أعلنت أجهزة الإنقاذ. وأوضحت أن الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالي 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الأندلس. وقالت أجهزة الإنقاذ على موقع الحكومة الإقليمية الإلكتروني إن «عدد الأشخاص المصابين من جراء انقلاب الحافلة ارتفع الى 39» مؤكدة أن الحافلة كانت تقل عمالاً موسميين مغاربة. وأوضحت أن «امرأة توفيت وأُصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة جداً، 14 بجروح متوسطة الخطورة و22 إصابتهم طفيفة». لم يعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الأندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.