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بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني

بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني
1 مايو 2023 16:34

 ستطغى المساعي الرامية إلى وقف توسع بكين في طرق التجارة والجزر الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي على المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض الإثنين.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي أن زيارة الرئيس الفلبيني تأتي في لحظة "بالغة الأهمية"، مشيدا ب"الاجتماع الأول على هذا المستوى وبمثل هذه الكثافة (في الاتصالات الثنائية) منذ عقود".

وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "التزاماتنا لضمان أمن الفلبين راسخة".

وبحسب قوله فإن الفلبين، المستعمرة الأميركية السابقة، "تسعى إلى الاطمئنان" بعد "سلسلة من الاستفزازات الصينية".

في 23 أبريل كادت زوارق قوارب صينية وفيليبينية تصطدم على بعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيليبينية.

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ويعد هذا الحادث الذي كان فريق لوكالة فرانس برس شاهدا عليه، الأحدث في سلسلة طويلة بين البلدين اللذين يتنازعان الأحقية بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

وذكر المسؤول الأميركي أن الإجراءات الصينية الأخيرة "أثارت قلقا وربما فاجأت" فرديناند ماركوس.

وكان الرئيس الفلبيني قدم نفسه بعد انتخابه، على أنه مؤيد لعلاقة متوازنة مع واشنطن وبكين التي زارها في يناير، واعدا بأن بلاده ستكون "صديقة الجميع ولن تكون عدوة لأحد".

لكن واشنطن تأمل في أن يؤدي تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي إلى حث مانيلا على مزيد من التقارب معها.

 

المصدر: وكالات
الفلبين
جو بايد
أميركا
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