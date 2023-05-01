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زلزال بقوة 5 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

زلزال
1 مايو 2023 15:20

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي في بيان له أن " زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب عند الساعة 2.50 فجر اليوم منطقة بركان شيفلوتش في كامتشاتك على عمق كيلومترين، وشعر به الناس في قرية كليوتشي”.

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وتعرضت منطقة شبه حزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي في وقت سابق لثلاث هزات أرضية بدرجات متفاوتة، حيث بلغت قوة أقوى الهزات 5.0 درجات على مقياس ريختر، ومركزها على بعد 69 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

 

المصدر: وام
زلزال
هزة أرضية
روسيا
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