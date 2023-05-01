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مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سياتل الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية
1 مايو 2023 07:58

 قتل رجلان وأصيب شخص ثالث بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في كال أندرسون بارك في حي كابيتول هيل بمدينة سياتل الأميركية.

ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" الأميركية عن أدريان دياز قائد شرطة سياتل قوله في مؤتمر صحفي عقد بعد منتصف ليل الأحد، بقليل أن شخصاً توفي في مكان الحادث وتوفي الثاني في مركز هاربورفيو الطبي، وتم نقل الشخص المصاب أيضاً إلى مركز هاربورفيو وحالته خطيرة.

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وتقوم الشرطة بالبحث عن رجل رابع يحتمل أن يكون "مرتبطاً" بإطلاق النار، وفقا لدياز، الذي قال إن الإدارة تسعى للحصول على لقطات فيديو من منطقة الحادث الذي وقع يوم السبت. ولم تقدم إدارة الشرطة معلومات عما إذا كان مطلق النار لا يزال طليقاً، أو أي تفاصيل حول سبب الحادث.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الشرطة الأميركية
إطلاق نار
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