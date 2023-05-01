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مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث طعن جماعي بالمملكة المتحدة

أرشيفية
1 مايو 2023 07:37

 قالت الشرطة البريطانية، إن رجلاً قتل وأصيب سبعة آخرون في حادث طعن جماعي خارج مقهى بريطاني في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.
وذكرت صحيفة نيويورك "ديلي نيوز" أنه، وفقاً للمحققين ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاماً ووجهت إليه تهمة القتل العمد والشروع في القتل في هجوم خارج مقهى في مدينة بودمين.
وقال فيل كوبر، عمدة بودمين، لشبكة "بي بي سي": "لم نتوقع أن يحدث هذا في بلدتنا أبداً". وتم الإعلان عن الشخص المتوفى فقط على أنه رجل في الثلاثينيات من عمره.
وتم نقل الضحايا الآخرين إلى مستشفى قريب، وقالت الشرطة إن اصاباتهم لا تمثل تهديداً على حياتهم. ولم يتكهن المحققون بشكل علني عن دوافع الهجوم.
وقالوا إن المشتبه به رجل محلي من بودمين، التي تقع على بعد حوالي 200 ميل غرب لندن في أقصى جنوب غرب إنجلترا.

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