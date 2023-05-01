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حادث مروع يودي بحياة 18 شخصاً في المكسيك

حادث مروع يودي بحياة 18 شخصاً في المكسيك
1 مايو 2023 07:17

قالت سلطات محلية مكسيكية، الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون عندما سقطت حافلة من أعلى منحدر بغرب المكسيك.
وقال مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت التي وقع فيها الحادث إن الحافلة سقطت في واد من على ارتفاع 15 متراً ليل السبت على طريق سريع يربط تيبيك عاصمة الولاية والوجهة السياحية بويرتو فالارتا.
وقال مكتب المدعي العام في بيان نُشر على تويتر "منذ اللحظة الأولى، عملنا بشكل منسق مع مختلف السلطات الاتحادية وسلطات الولاية لتوفير العناية للضحايا بصورة فورية".
وأفادت السلطات بمقتل 11 امرأة وسبعة رجال. وتم نقل ما لا يقل عن 11 قاصراً إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الطبية.

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المصدر: وكالات
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