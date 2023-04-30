البرلمان العربي: ملتزمون بوحدة الأراضي السودانية

أحمد شعبان (الخرطوم، القاهرة)

تصاعدت الدعوات العربية للتهدئة ووقف التصعيد العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعياً إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت.

وشدد البرلمان العربي خلال أعمال الجلسة العامة الرابعة، والتي عقدت أمس، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على وحدة الأراضي السودانية، والحفاظ على الجيش السوداني، ورفض التدخلات الخارجية، مثمناً كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن، وذلك لوقف نزيف الدماء.

وشارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة العامة، وفي اجتماعات لجان البرلمان العربي التي عقدت خلال الفترة من 29 حتى 30 أبريل الجاري.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وفي السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إنه تبادل مع رئيس وزراء اليابان، خلال مباحثاتهما أمس في قصر الاتحادية بالقاهرة، وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفاً النقاشات بأنها «إيجابية وبناءة».

وقال: «تباحثنا بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما احتلت التطورات في السودان جانباً مهماً من المباحثات، حيث أكدت لرئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».

ووصل رئيس الوزراء الياباني في وقت متأخر من أمس الأول، إلى مصر، المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعاً لأربع دول أفريقية وسنغافورة، قبل حوالي 3 أسابيع من استضافة بلاده لقمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف كل أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان أمس، إن بن فرحان «استقبل في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، وجرى بحث الأوضاع الراهنة في السودان».

وللحفاظ على «مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق»، أكد الوزير «دعوة المملكة إلى التهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري»، وفقاً للبيان.

بدوره، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى التهدئة ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وذكر مجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن البديوي أكد خلال لقاء مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان السفير دفع الله الحاج، علي حرص المجلس على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.

وأشاد البديوي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية وكافة دول المجلس في الأزمة الحالية في السودان، كما نوه بجهود الجامعة العربية والمجموعة الرباعية وكافة الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.