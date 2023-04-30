الأمم المتحدة: المواجهات في السودان تهدد بأزمة غذائية في شرق أفريقيا

دينا محمود (الخرطوم، لندن)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في منطقة شرق أفريقيا بأكملها.

وقال مارتين فريك، مدير المنظمة في ألمانيا: «ثلث تعداد سكان السودان كان يتضور جوعاً بالفعل قبل اندلاع الاشتباكات، الآن هناك نقص في كل شيء، كما ارتفعت أسعار الغذاء بصورة كبيرة».

كما تم تسجيل زيادات مماثلة في الأسعار في تشاد وجنوب السودان، وقد استقبلت الدولتان الآلاف من اللاجئين منذ بدء القتال في السودان منذ أسبوعين».

وقال فريك: «إنه في جنوب السودان، التي تواجه فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى بسبب أزمة المناخ، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 28% خلال فترة قصيرة».

ومما يفاقم الأزمة توتر الوضع في القرن الأفريقي، حيث ارتفع الضغط على إمدادات الأغذية بسبب مواسم الأمطار الستة السيئة».

وبعد أن استقبلت منطقة الحدود الفاصلة بين السودان وتشاد قرابة 20 ألف شخص، منذ اندلاع المعارك، أصبحت الأوضاع الإنسانية في هذه البقعة، مثار قلق وكالات الإغاثة الإقليمية والدولية، التي تخشى من تواصل تدفق اللاجئين عليها، بمعدلات ربما ستكون غير مسبوقة.

فتشاد، التي تمثل أحد المحاور الرئيسة على طريق الهجرة في أفريقيا نظراً لموقعها الجغرافي، تستضيف بالفعل ومنذ أعوام، ما قد يصل إلى نصف مليون لاجئ سوداني، يقطنون في المناطق الشرقية القريبة من الحدود بين البلدين، بعدما فروا من أعمال العنف والاضطرابات التي اندلعت في وطنهم، على مدار العقود الماضية، خاصة في إقليم دارفور، في السنوات الأولى من القرن الحالي.

ومن شأن إضافة آلاف آخرين وربما أكثر، إلى هذا العدد الكبير من اللاجئين، إلقاء مزيد من العبء على الخدمات والموارد المستنزفة من الأساس في تشاد، وهو ما حدا بالمسؤولين الأمميين العاملين في مجال الإغاثة، إلى مطالبة الجهات المانحة، والقوى الفاعلة على الساحة الدولية، بزيادة دعمها المالي واللوجستي، بشكل عاجل، من أجل توفير قدر أكبر من المساعدات.

وبحسب تقديرات وكالات الإغاثة، يشكل الأطفال والنساء، غالبية من وصلوا خلال الأسبوعيْن الماضييْن إلى تشاد فراراً من المعارك في السودان، ما يُذكي المخاوف من تردي الوضع الإنساني على الحدود، التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر.

ونقلت شبكة «آي تي في» الإخبارية البريطانية، عن مسؤولي إغاثة دوليين قولهم، إن المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في تشاد، يأتي في ظل توقعات بوصول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى هذه البقاع، مع استمرار القتال في السودان.