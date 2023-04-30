«الجبهة المدنية» لـ«الاتحاد»: ضرورة توفير الغوث الإنساني وإحلال السلام

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكدت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب التي تشكلت مؤخراً من ‏العديد من المنظمات والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة في السودان، السعي إلى توفير الغوث الإنساني وإحلال السلام ومواجهة خطابات الانحياز والاصطفاف على ‏أسس إثنية ومناطقية وقبلية ودينية، وذلك وسط تحذيرات من انتشار المواجهات الإثنية والقبلية في البلاد في ظل احتدام المعارك.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف عبر «تويتر»: «مع استمرار الحرب التي لن ينتصر فيها طرف في وقت وجيز، ستنتشر هذه المواجهات الإثنية في كل البلاد وستفتتها جهوياً ولن تصبح هنالك دولة بالأساس».

وضرب يوسف مثالاً على ذلك بالأحداث التي شهدتها مدينة «الجنينة» من اشتباكات قبلية أوقعت مئات الضحايا خلال الفترة الماضية.

كما شدد على أن «استمرار الحرب سيضعف الدور المدني تلقائياً ويتحول لدور هامشي»، مطالباً المجتمع المدني الديمقراطي بالضغط لوقف الحرب وتكوين جبهة واسعة تحول توازن القوى لمصلحة أجندة السلام والتحول الديمقراطي والجيش الواحد.

وفي السياق، دعت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب التي تشكلت مؤخراً ‏إلى إيقاف الحرب وإسكات صوت البنادق، وتوفير ‏الاحتياجات الإنسانية والصحية والخدمية والبيئية العاجلة للمدنيين والمناطق المتأثرة. ‏

‏وقال الكاتب الصحفي فايز الشيخ السليك أحد مؤسسي الجبهة ‏لـ«الاتحاد»: «نعمل على استعادة مسار الانتقال المدني ‏الديمقراطي الشامل عبر خطوات سلمية وتحت مظلة ‏مشروع انتقالي مدني وطني ديمقراطي، والتصدي لمخططات ‏النظام السابق، ومواجهة خطابات الانحياز والاصطفاف على ‏أسس إثنية وقبلية ومناطقية ودينية، ومقاومة الحملات الدعائية ‏والإرهابية وخطابات الكراهية، ورفض كل أشكال التدخل ‏الخارجي ما عدا المساعي الدولية العاملة من أجل إيقاف ‏الحرب وتوفير الغوث الإنساني وإحلال السلام العادل الشامل، ‏مع التركيز على وقف عودة الإسلاميين إلى السلطة».

بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد الباقي جبارة أحد مؤسسي المبادرة ‏لـ«الاتحاد»، إنها تهدف لمحاصرة آثار الحرب التي ‏دخلت أسبوعها الثالث، وقد تبنتها مجموعة من كيانات وشخصيات ‏وطنية، هدفها الأول تسخير إمكاناتها في التواصل عبر ‏الوسائط الإعلامية أو التواصل الشخصي مع المؤسسات ‏والأطراف المحلية والدولية، وإيجاد صيغة لتوحيد الرأي العام نحو هدف أساسي هو إيقاف هذه الحرب والتماسك ‏الداخلي.