السودان.. وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر

الخرطوم (الاتحاد)

وصلت أمس، إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك، على ما أفاد مسؤولون.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن 8 أطنان، وضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال.

وأضاف الصليب الأحمر، أنه «سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ».

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف: «تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح».