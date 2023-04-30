السعودية تؤكد دعمها إجراء الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، دعم المملكة للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في الرياض.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إلى أن اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تفعيل مبادرتها الأممية التي تهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري، والدفع قدماً نحو تحشيد الأطراف الإقليمية والدولية المعنية باستقرار ليبيا لدعم المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن خلال الأسابيع الماضية.

على جانب آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التخلص من أكثر من 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل بشكل مُتواصل مع الشركاء الليبيين لإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب منذ 2011 في البلاد.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، تم إطلاق أسبوع الحد من الألغام.

سياسياً، ناقش النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، وحكماء ومشايخ الزاوية حالة الانسداد السياسي في البلاد.

واستعرض اللافي، خلال اللقاء، الحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، والتي من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية، مؤكداً ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، مشدداً على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

وأفاد المشاركون - بحسب بيان لعضو المجلس الرئاسي - بضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وأهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي الليبي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكد سكان الزاوية دعم المؤسسة العسكرية وتدخل الجيش الليبي والأجهزة الأمنية تحت شرعية الحكومة ورئاسة الأركان، لفرض الأمن والاستقرار في المدينة.

وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، منذ الخميس الماضي، إثر تداول مقاطع فيديو يكشف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تسيطر على المدينة.