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الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً عربياً لبحث الأزمة السورية

الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً عربياً لبحث الأزمة السورية
1 مايو 2023 02:04

عمان (الاتحاد)
تستضيف العاصمة الأردنية عمان، اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالاً لاجتماع جدة التشاوري بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قوله، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية. 
وبحث اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة، بمشاركة مصر والعراق والأردن، مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، واتّفق الوزراء المشاركون على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء أزمة دمشق.
كما اتفق الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

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