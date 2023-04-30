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تمديد الهدنة في السودان 3 أيام

سودانيون يهربون من منازلهم في الخرطوم بسبب الاشتباكات
1 مايو 2023 00:52

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الأحد تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليل لمدة ثلاثة أيام رغم خرقها باستمرار منذ بدئها، فيما قرر الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد مسؤول كبير إلى المنطقة في ظل الوضع "غير المسبوق" في السودان.
وقال الجيش في بيان إنه بناء على مساعي دولية وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة" مؤكدا "جاهزيته التامة للتعامل مع أي خروقات".
كما أعلنت قوات الدعم السريع "تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة" استجابة "لنداءات دولية وإقليمية ومحلية".
من جانبه، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد أن يوفد "فورا" الى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث في ضوء وضع "غير مسبوق".
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" الى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.
وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى.

 

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المصدر: وكالات
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السودان
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