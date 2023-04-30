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البابا يوجه نداء للمجر بشأن المهاجرين

البابا يوجه نداء للمجر بشأن المهاجرين
30 ابريل 2023 22:40

اختتم البابا فرنسيس زيارته للمجر الأحد، مطلقاً نداءً مُلحّاً لاستقبال المهاجرين، إذ دعا إلى «فتح الأبواب» خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص، في خضم الحرب في أوكرانيا المجاورة.
ومع شكره الشعب المجري لاستقباله الأوكرانيين كرر البابا التحذير من «الانطواء» و«الإغلاق»، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان.
وأمام الحشد الذي تجمّع للمشاركة بالقداس تحت أشعّة الشمس خارج البرلمان في قلب العاصمة المجرية، تحدّث اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عاماً، ضدّ «الأبواب المغلقة أمام من هو غريب ومختلف ومهاجر وفقير».
وأضاف في عظته «إنّه لأمر محزن ومؤلم أن نرى الأبواب المغلقة: أبواب أنانيّتنا المغلقة تجاه الذين يسيرون بقربنا يوميّاً... أبواب اللامبالاة المغلقة تجاه الذين يعيشون في الألم والفقر».
وقال البابا المدافع بشدّة عن اللاجئين، أمام مسؤولين سياسيين ودينيين من بينهم فيكتور أوربان، «من فضلكم: لنفتح الأبواب!».
وبعد ظهر الأحد، ألقى الزعيم الروحي لأكثر من 1,3 مليار كاثوليكي خطاباً أخيراً أمام ممثلي العالم الثقافي والأكاديمي في الجامعة الكاثوليكية في بودابست، ثم غادر إلى روما بعيد الساعة 18,00 (16,00 بتوقيت غرينتش).
وسيعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في الطائرة أمام الصحافيين المرافقين له.

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المصدر: وكالات
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