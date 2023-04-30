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ماكرون يكرّر لزيلينسكي التزامه تقديم «كل المساعدة الضرورية»

ماكرون يكرّر لزيلينسكي (أرشيفية)
30 ابريل 2023 22:36

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزامه تقديم «كل المساعدة الضرورية إلى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها»، وفق ما أفاد الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه خلال هذه المشاورات الهاتفية، «تحدث (ماكرون) عن التنسيق الأوروبي على صعيد المساعدة العسكرية بهدف التمكن من تلبية حاجات أوكرانيا على المدى البعيد».
وأعلنت كييف أنها تعد لهجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها روسيا.
وقد يبدأ هذا الهجوم في الأسابيع المقبلة بفضل وصول معدات عسكرية غربية، علماً بأن الجبهة حافظت على هدوئها النسبي خلال أشهر الشتاء.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن «الرئيسين تطرقا أيضا الى الاستحقاقات الدولية المقبلة، وسبل إمكان مساهمتها في تصليب الدعم الدولي لأوكرانيا وتأكيد انتمائها الأوروبي وتعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا».

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
منتخب فرنسا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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