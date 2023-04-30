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قرقاش: الإمارات حريصة على خروج السودان من أزمته

قرقاش: الإمارات حريصة على خروج السودان من أزمته
30 ابريل 2023 22:44

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال».
وأضاف: «اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
السودان
أنور قرقاش
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