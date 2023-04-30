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توقف حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في إسطنبول

مضيق البوسفور
30 ابريل 2023 20:25

قالت وكالة ترايبيكا للشحن إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت مساء اليوم الأحد بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.
وأفاد تقرير نشرته الوكالة بأن عطلا أصاب محرك السفينة إلياس كونان التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

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المصدر: وكالات
تركيا
مضيق البوسفور
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