عسكريون أوكرانيون يحفرون خنادق قرب باخموت

ينزل جنود أوكرانيون صباح الأحد من شاحنة حاملين مجارف ومرتدين خوذات استعداداً لحفر خندق قرب مدينة باخموت حيث يشتد القتال ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا. يعطي قائد المجموعة تعليماته للحفارين الذين يناهز عددهم ثلاثين، «عليكم أن تحفروا من هنا إلى هناك»، مشيراً بيده إلى قسم يبلغ طوله بضع عشرات من الأمتار مغطاة بالعشب الأخضر وبللها مطر الليل. يقع المكان بين طريق صغيرة وغابة على بعد ستة كيلومترات تقريباً من المواقع الروسية المتقدمة. يتابع القائد «نصفكم يحفر، والنصف الآخر يستطيع أن يدخن، ثم بالعكس. سنحفر حتى الساعة 14,00 ثم نغادر». ويختم مشيراً بيده في اتجاهين «هناك باخموت، وهناك الجبهة». يضع الجنود بنادقهم على العشب، ويصطف نصفهم حاملاً المجارف على طول المنطقة، فيما يتراجع الآخرون قليلاً. لكن يباغتهم دوي إطلاق صاروخ قبل أن يسقط وينفجر على بعد أقل من 50 متراً منهم. ينبطح بعض الجنود أرضاً، بينما يركض البعض الآخر للاستلقاء قرب حافة الغابة المجاورة. يتبع ذلك حوالى عشرين انفجاراً متتالياً يصم دويها الآذان. تستمر الانفجارات وتتابع لنحو عشرين ثانية، ثم يعود الصمت. ينهض عدد من الجنود لكنهم سرعان ما يعاودون الانبطاح مع سماع انفجارين جديدين.